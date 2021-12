Jigokuraku - Hell's Paradise, svelato il trailer dell'anime insieme a una key visual

Il manga di Yuji Kaku Jigokuraku - Hell's Paradise è terminato all'inizio del 2021. L'opera vede protagonista il ninja Gabimaru, arrestato e condannato a morte dopo il tradimento dei propri compagni. La sua carnefice decide però di donargli una seconda possibilità, a patto che lui vada alla ricerca dell'elisir in grado di donare la vita eterna.

Poco tempo dopo la conclusione del manga, è arrivato l'annuncio dell'adattamento anime di Jigokuraru - Hell's Paradise, per la gioia dell'autore Yuji Kaku. Dopo un intero anno senza notizie, durante il Jump Festa 2022 è stato pubblicato un trailer dell'anime, che oltre a darci un assaggio delle animazioni ci svela anche lo studio dietro ad esse: lo Studio MAPPA.

Dietro a produzioni del calibro di Banana Fish, Jujutsu Kaisen e la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, l'annuncio dello Studio MAPPA ha sicuramente infuocato gli animi dei fan di Jigokuraku - Hell's Paradise. La direzione dell'anime è stata affidata a Kaori Makita, mentre Koji Hisaki si occuperà del character design. Inoltre, è stata svelata anche una key visual di Jigokuraku.

Purtroppo non è stata rivelata alcuna data d'uscita per l'anime, previsto comunque per il 2022. Ecco quindi un'altra sorpresa presentata durante il Jump Festa 2022, che sta facendo davvero rimanere a bocca aperta tutti i fan di anime e manga.