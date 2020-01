Jim Lee (DC Comics) ci mostra questo bellissimo disegno di Geralt di Rivia

Jim Lee è il direttore creativo della DC Comics. Da anni, Lee ha un canale twitch dove si diverte a disegnare personaggi di qualsiasi serie. Questa volta ha deciso di omaggiare la serie di The Witcher con un bellissimo artwork di Geralt di Rivia.

La carriera di Jim Lee è stata davvero notevole. Nei primi anni 90, insieme a Chris Claremont è stato autore di una splendida e mia dimenticata run degli X-Men, serie che detiene diversi record di vendite e popolarissima in quegli anni. Lee, oltre ad essere un eccellente disegnatore e professionista, è anche un ottimo imprenditore infatti, insieme ad altri colleghi disegnatori, fondò la Image Comics casa editrice che negli anni 90 rubò parecchio spazio e popolarità sia alla Marvel Comics sia alla DC. Adesso copre la carica di direttore creativo alla DC Comics, ma non ha rinunciato a disegnare, infatti ha un canale sulla piattaforma Twitch dove si diverte a disegnare per il proprio divertimento o su richieste dei fan. L'ultima sua "fatica" è questo stupendo artwork di Geralt di Rivia che potete trovare nel video in questa notizia. Il Geralt disegnato da Lee è davvero imponente, massiccio (come da tradizione del suo stile di disegno) e austero. Lee ha davvero catturato l'essenza del personaggio.

Nel frattempo, Netflix annuncia un lungometraggio animato di The Witcher che segue le avventure del famoso Strigo. La stessa Showrunner della recente serie di The Witcher si è detta entusiasta dell'annuncio.