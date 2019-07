Jim Starlin, creatore di Thanos, sarà ospite a Lucca Comics and Games 2019

La figura di Thanos è stata una delle più importanti a livello cinematografico degli ultimi anni, considerato che è stato l'antagonista principale della Infinity Saga, arco narrativo che raccoglie le prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe, concludendosi con Avengers: Endgame. Il fascino del personaggio però non si ferma ai soli film, anzi.

Il personaggio di Thanos esordì in The Invincible Iron Man numero 55 grazie alla fantasia di Jim Starlin. Da allora, il Titano Pazzo divenne uno dei punti fermi in quanto antagonista dell'universo Marvel. Il fascino di Thanos sarà approfondito a Lucca Comics and Games 2019 grazie alla presenza dell'autore originale Jim Starlin.

L'annuncio è arrivato quest'oggi lunedì 29 luglio sulla pagina Facebook della manifestazione. Tramite la collaborazione con Panini Comics, alla fiera fumettistica lucchese che si terrà tra il 30 ottobre e il 3 novembre 2019, potrà continuare la celebrazione per i 25 anni della casa editrice modenese e per gli 80 anni della Marvel con una delle figure che ha approfondito di più le storie della Casa delle Idee.

Oltre Thanos, Jim Starlin ha disegnato "La morte di Capitan Marvel", la prima graphic novel a marchio Marvel, ed è stato co-creatore di "Shang-Chi, Maestro del Kung Fu", personaggio che apparirà nei prossimi anni al cinema nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con "Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli". Jim Starlin ha recentemente presenziato anche al Comic-Con di San Diego.