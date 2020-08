Jim Starlin della Marvel presenta il suo nuovo villain, basato su Donald Trump

Jim Starlin è uno dei fumettisti americani più famosi. Durante la sua carriera ha dato vita ai personaggi di Thanos e Adam Warlock, incentrandosi molto sulla componente galattica dell'universo Marvel Comics. Come sapranno i suoi fan, l'artista e sceneggiatore non ha mai avuto in simpatia l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Tramite Hollywood Reporter è stato rivelato che Jim Starlin si è occupato del "Plunddo Tram", un personaggio malvagio che arriverà in "Dreadstar Returns", una graphic novel creata proprio da Starlin e che è stata finanziata tramite una campagna su Kickstarter. Quest'anno vedremo quindi questo nuovo villain che, però, somiglia a una persona in particolare.

Come potete vedere dalla copertina in basso, Jim Starlin ha deciso di realizzare il proprio villain ispirandosi a Donald Trump. Questo nuovo cattivo cosmico di sicuro non è inquietante come il Thanos del Marvel Comics Universe, ma sicuramente è protagonista di una scelta peculiare. Tra l'altro il nome stesso Plunddo Tram non è altri che un anagramma di Donald Trump.

Starlin disse che "dopo essermi sentito inizialmente violato mentre osservavo quello sciocco pomposo che usava una mia creazione per alimentare il suo ego infantile, mi ha colpito il fatto che il leader del mio paese del mondo libero si diverte nel paragonarsi a un omicida". Ricordiamo infatti che durante una delle sue campagne, Trump divenne protagonista di un video ispirato ad Avengers Endgame, dove il presidente prese il posto di Thanos. Ricordiamo che Starlin fu protagonista di Lucca Comics e il papà di Thanos concesse a Everyeye un'intervista.