Jinbe non comparirà nel lungometraggio intitolato ONE PIECE: STAMPEDE?

Annunciato nelle ultime settimane con un teaser piuttosto breve e povero di dettagli, il lungometraggio d’animazione intitolato ONE PIECE: STAMPEDE ha subito scatenato la curiosità dei fan di Eiichiro Oda, che speravano di scoprire qualcosa in più sul film durante la Jump Festa 2019.

Come riportato dai colleghi del portale d’informazione The Library of Ohara, lo stesso Oda supervisionerà la nuova pellicola di ONE PIECE, che a quanto pare non vedrà la partecipazione del personaggio di Jinbe. Sfortunatamente non è chiaro se quest’informazione sia stata divulgata dal sensei Oda o dallo staff di Toei Animation, ma almeno per il momento la trama della pellicola sembra non coinvolgere il possente Uomo-Pesce.

Come saprete se avete già letto un nostro recente articolo su ONE PIECE: STAMPEDE, lo staff di Toei Animation, durante il panel tenuto in occasione della Jump Festa 2019, ha rivelato degli artwork dedicati a Luffy e ai componenti del suo equipaggio, ossia Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Nessun artwork dedicato all'eroico "Cavaliere dei Mari" è stato presentato durante l'evento, spingendo immediatamente i fan a dubitare della sua presenza.

Poiché la veridicità del rumor non è stata ancora confermata, vi segnaliamo comunque che l’assenza di un artwork dedicato a Jinbe potrebbe non essere un chiaro segnale del suo mancato coinvolgimento in ONE PIECE: STAMPEDE. Dopotutto, il personaggio avrà anche accettato di unirsi alla ciurma di Luffy, ma il fumetto di Eiichiro Oda non ha ancora svelato cosa ne sia stato di lui subito dopo la partenza di Cappello di Paglia da Whole Cake Island.



Di conseguenza, dal momento che molti fan sospettano addirittura che l’Uomo-Pesce possa essere morto, rivelare un suo artwork durante il Jump Festa 2019 sarebbe stato un gigantesco spoiler sulle trame future di ONE PIECE. Vi sono dunque delle concrete possibilità che il personaggi non sia stato rivelato per evitare anticipazioni di qualunque tipo circa gli sviluppi della saga di Wano Country.

Vi riterreste delusi qualora Jinbe non comparisse in ONE PIECE: STAMPEDE?