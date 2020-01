Jiraiya, il mentore di Naruto, sta per tornare sottoforma di Funko Pop?

Quando ci si ritrova innanzi a produzioni animate o cartacee ricche di personaggi, non di rado capita di vedere qualche volto assai amato andarsene per sempre, soprattutto in un territorio dove il concetto della morta all'interno di un "cartone animato" viene identificato come ben più normale di quanto non accada in Occidente.

Ecco quindi che ognuna delle nostre serie preferite vede fini ingloriose, addii da vivere con il cuore in gola, ultimi saluti che vediamo mentre una lacrima ci solca il viso. In tal senso, anche l'epopea di Naruto ha visto una gran bella quantità di personaggi andare dritti all'altro mondo e, tra i tanti, uno che viene ricordato con parecchio affetto è Jiraiya, mentore di Naruto che però fu insegnante di moltissimi altri ninja che combattono ancora oggi.

La sua morte fu un duro colpo per molti, ma con Boruto Naruto Next Generations e il suo ultimo arco narrativo, il quale aveva visto Boruto tornare indietro nel tempo, molti volti oramai dimenticati poterono fare il loro ritorno, una marea di facce note tra cui figurava anche Jiraiya. Ebbene, la pagina Twitter Funko Pop Hunters sembrerebbe aver suggerito l'arrivo di un nuovo Funko Pop a tema Boruto Naruto Next Generations dedicato proprio al nostro Jiraiya. Per il momento mancano conferme ufficiali, ma gli indizi sembrerebbero tutti puntare proprio in questa direzione. Per ora, comunque, non possiamo far altro che attendere novità e vedere cosa ci riserverà il futuro.

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la sinossi del 141° episodio di Boruto Naruto Next Generations.