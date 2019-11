Jiraiya prende in giro Sasuke nell'episodio 133 di Boruto: Naruto Next Generations

Jiraiya non si deve mai prendere sul serio; lui, non si prende mai sul serio. Ormai con gli anni abbiamo imparato a conoscerlo. È un gran burlone, gli piace scherzare e farsi grandi e grosse risate ogni volta che può, però non scordiamoci che è pur sempre uno dei tre Ninja Leggendari e questo vorrà anche dir qualcosa.

È vero è un personaggio che ama sempre scherzare, anche davanti alla furia di madamigella Tsunade, eppure quando c'era da essere serio non si è mai tirato indietro. Più volte abbiamo potuto ammirare l'aspetto da vero ninja che nasconde sotto quella maschera burlona e di allegria continua. Un uomo, l'Eremita dei Rospi, capace di pensieri profondi scaturiti da un'anima sensibile alle problematiche del mondo in cui vive, fatto di dolore, sofferenza, guerre intestine e morte.

Ed è questo che in qualità di maestro ha lasciato al suo allievo, oltre a tutto il resto, sia chiaro. Anche Naruto, in fin dei conti è un gran burlone e casinista ma dal cuore gentile e l'animo dolce. Ma ritornando al fatto che Jiraiya trova il modo di scherzare e fare una battuta anche nei momenti meno opportuni, ci ha pensato l'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations a rievocarcelo alla mente.

Due settimane fa, prima della pausa, ricorderete che la puntata 132 si era conclusa con Jiraya che domandava a Sasuke se effettivamente lui fosse Sasuke Uchiha. Sembrava proprio che il Ninja Leggendario avesse fatto un altro colpo dei suoi, rivelando le carte del duo del futuro che invece aveva fatto "tanto" per nascondere le loro vere identità (un cappello da cowboy e un piumino rosso). Nella puntata 133 Sasuke dunque è messo alle strette. Jiraiya sembra averlo scoperto e lui non sa bene cosa fare per evitare di incasinare la linea temporale. Proprio quando le cose stanno volgendo la peggio, l'Eremita dei Rospi scoppia in una grossa risata dicendo che stava scherzando e che la sua era solo una battuta.

Visibilmente sollevato, l'Uchiha alla fine decide di condividere con Jiraiya, per porre un freno alla sua curiosità, tutte le informazioni che ha su Urashiki, riuscendo così a salvare, almeno per questa volta, la sua vera identità.

E voi avete visto l'ultima puntata? Che ne pensate?

