Jiraiya risplende. Funko Pop ha realizzato una nuova figure di Naruto che amerai

Segui Naruto sin dalla sua uscita? Quando ancora andavi a scuola e aspettavi che finisse per proseguire l'avventura al fianco del ninja biondo? Hai provato un così grande amore per l'opera di Kishimoto che l'hai seguita fino alla sua fine e l'hai amata e odiata con tutte le tue forze? Oppure sei solo un collezionista di Funko?

Bene, perché ho una notizia per te, sia che tu faccia parte della prima categoria di persona, che della seconda. In qualsiasi caso cadrai in piedi e siamo sicuri che quanto stiamo per dirti non potrà che farti piacere. Come avrai già intuito al centro di tutto c'è l'azienda americana che con la sua linea Pop ha saputo letteralmente conquistare il mondo, le case delle persone e impadronirsi delle mensole e mobili delle camere. Più nello specifico stiamo parlando di una nuova figure della linea POP! realizzata da Funko. Una figura fatta tanto bene che siamo sicuri sarà desiderata da moltissimi fan di Naruto e collezionisti.

Come puoi vedere dall'immagine riportata in calce all'articolo, Funko ha realizzato una splendida versione dell'amatissimo maestro Jiraiya. Esattamente nella versione che l'ha consacrato al mondo durante il debutto nel manga, ormai moltissimi anni addietro. Quando si è presentato al cospetto di Naruto sopra un rospo, sfoggiando una posa stramba, che gli è costata la nominata di "Eremita dei Rospi".

Ebbene, la cosa più grandiosa di questa edizione è la cura dei dettagli. Basti guardare la collana che il rospo porta, o anche tutto il dinamismo di cui Jiraiya, all'in piedi sul rospo, emana. Anche i capelli fanno sembrare che il ninja si muova, con la lunga coda che oscilla sul lato sinistro.

Colui che sta scrivendo quest'articolo non è un appassionato di Funko Pop, né tanto meno un collezionista. Sì, è vero, ha amato e ama Naruto, ma a prescindere da ciò comprerebbe questa figure proprio per la qualità con cui è stata fatta e per la bellezza che ha.

Tu sei d'accordo? Cosa ne pensi di questa edizione del defunto e amato maestro Jiraiya? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

