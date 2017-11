Jiren può perdere il Torneo del Potere di Dragon Ball Super? Secondo una fan-theory, si!

Dragon Ball Super fa sempre la sua parte quando si parla di villain. Primaè tornato per la nuova serie, poiè riuscito a esaltate i fan quando ha fatto il suo debutto e ora, il poco loquace ma potentissimo combattente, ha portato un alone di mistero nella nuova saga che si protrae oramai da molto tempo.

Attenzione possibile Spoiler

Jiren è potente, vero, ma ciò non significa che riuscirà vittoriosamente a superare il Torneo del Potere. Una nuova teoria dei fan, difatti, specula sull'eliminazione del fortissimo Pride Trooper, e il combattente potrebbe non uscire a causa di Goku.

Di recente, Dragon Ball Super ha visto pubblicato il suo 30° capitolo e il manga ha dato ai fan una visione più approfondita di Jiren. Gli aggiornamenti seguono l'Universo 11 mentre i suoi Pride Troopers si prodigano in un salvataggio, e Jiren non è affatto felice di entrare nel Torneo del Potere quando viene avvicinato.

Il combattente dice a Toppo che non difenderà il suo universo al costo di un altro, ma Belmod riesce a persuadere Jiren e a fargli cabiare idea. Dopo che Toppo si è avvicinato a Jiren, Belmod sembra infatti tentare quest'ultimo con una promessa. Il Dio della Distruzione dice a Jiren che il suo misterioso desiderio sarà esaudito se uscirà come vincitore dal torneo, lasciando Belmod a chiedersi se il Pride Trooper ora combatterà.

Jiren è d'accordo, ma prima di accettare pone una condizione molto precisa:"Se l'Universo 11 ha qualche problema mentre sono via, torno subito qui. Queste sono le mie condizioni." È proprio a causa di questa rivelazione che i fan ora si chiedono se Jiren finirà per lasciare il Torneo del Potere per correre in soccorso dell'Universo 11.

Non c'è dubbio che Jiren finirà per combattere nuovamente Goku, ma il pubblico si sta chiedendo come il Saiyan possa battere il Pride Trooper. L'Ultra Istinto dà a Goku una grande power up, ma Jiren sembra essere ancora su tutto un altro livello di potenza.

Si dice che il combattente dell'Universo 11 sia addirittura più forte del suo Dio della Distruzione, e suo posto il comando nei Pride Troopers dimostra che ha molta esperienza in battaglia. Sembra che l'unica cosa che possa impedire a Jiren di vincere il Torneo del Potere sia il suo senso di giustizia. Se l'Universo 11 venisse attaccato mentre è via, Jiren perderebbe l'evento per salvare la sua gente.

Se la teoria si rivelerà veritiera, allora il torneo che da tempo impegna i combattenti di Dragon Ball Super, riceverà sicuramente il suo agognato bilanciamento. Pensate che Jiren si auto elimierà dal Torneo del Potere? O che metterà al di sorpa del bisogno dei pochi, quello dei molti, scegliendo di restare per la salvezza del suo universo?