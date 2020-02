Jiro mette in mostra tutto il suo talento canoro nell'ultimo episodio di My Hero Academia

Nell'ultimo episodio di My Hero Academia troviamo ancora gli studenti della 1-A molto coinvolti per i preparativi del Festival Culturale. Più di tutti è Kyoka Jiro a dare il meglio di se per organizzare uno spettacolo musicale con i compagni di classe.

Grazie alla sua passione per la musica, nelle mani della giovane studentessa sono state riposte tutte le speranze per la riuscita di un buon spettacolo musicale. Nell'episodio vediamo infatti la creazione di una band improvvisata ma provvista di un certo talento. Bakugo si è riveltato un buon batterista a sorpresa di tutti, mentre con la chitarra ha dato modo di sfoggiare la sua bravura il taciturno Fumikage Tokoyami. La vera sorpresa però è stata l'esibizione canora della stessa Jiro, che ha intonato una canzona con una voce che ha ammaliato tutti i suoi compagni di classe. Sembra proprio che i nostri riusciranno a dare vita ad un ottimo spettacolo.

Certo, a meno che non arrivi Gentle Criminal a mettere loro i bastoni fra le ruote. La nuova minaccia per i nostri potrebbe essere proprio questo strampalato criminale amante del tè e della buone maniere che ha un senso di giustiziza tutto suo. Riusciranno i nostri ad organizzare un buon spettacolo o verranno ostacolati da Gentle e la sua assistente? Lo sapremo nel prossimo episodio. Vi lasciamo con questi nuovi Funko Pop a tema My Hero Academia presto in arrivo.