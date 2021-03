Jobless Reincarnation: il 1° cour è terminato, l'anime torna a luglio con i nuovi episodi

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, l'eccezionale anime fantasy di Studio Bind tratto dall'omonima opera di Rifujin na Magonote, è ufficialmente entrato in pausa per almeno quattro mesi, tempo necessario per permettere allo studio di rifinire le puntate che comporranno il secondo cour.

L'annuncio arriva direttamente dai profili social dedicati all'opera, in cui sono state pubblicate anche una serie di illustrazioni che abbiamo preferito non allegare per evitare spoiler. La serie infatti è inedita in Italia e nella maggior parte dei paesi europei, ma visto il clamoroso successo riscosso in Giappone e Nord America (dove è trasmessa da Funimation) qualche emittente o sito di streaming legale potrebbe decidere di acquisire i diritti per la trasmissione.

Il prologo di Jobless Reincarnation è terminato con la trasmissione dell'episodio otto, e ora Rudeus e compagni sono in viaggio verso casa. Il primo cour, composto da 11 episodi, adatta parzialmente i primi 3 Volumi della light novel, conclusasi lo scorso Natale con la pubblicazione del Volume 24. Attualmente l'autore sta lavorando su un sequel, quindi è molto probabile che Studio Bind rinnovi l'anime per una seconda stagione.

L'anime ha ricevuto qualche critica in occidente a causa del comportamento del protagonista, ma in generale le valutazioni sono state molto positive. Il secondo cour inizierà a luglio e ci accompagnerà fino al prossimo autunno, quando sarà trasmesso il ventiquattresimo e ultimo episodio.