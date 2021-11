Jobless Reincarnation, un'altra scena sessulamente esplicita è stata tagliata

Da quando ha fatto il suo debutto all'inizio di quest'anno come parte del programmazione anime invernale del 2021, Jobless Reincarnation è diventato una delle novità più apprezzato degli ultimi anni.

Se molti fan hanno apprezzato il suo approccio al sottogenere Isekai con una prospettiva da fantasy ad ampio respiro (che le light novel originali della serie hanno contribuito ad ispirare), è altrettanto vero che è stato apprezzato anche per i suoi contenuti più audaci ma non dappertutto Jobless Reincarnation si è ritrovato in mezzo a critiche e censure.

La serie non è assolutamente estranea a stralci più espliciti nei suoi episodi, avendo già rilasciato in precedenza una versione non censurata ed estesa di una delle sue scene più intime nella prima parte della stagione, e sembra che l'episodio 18 abbia avuto una scena che è stata in parte tagliata per il suo contenuto troppo esplicito per una trasmissione televisiva.

A confermare è evakoiani su Twitter, che ha contribuito alle scene dell'episodio e afferma che una tra quelle più esplicite è stata tagliata. Mentre rimangono in parte frustrati per il contenuto tagliato, sperano anche che sarà incluso nella versione Blu-ray più avanti.

La scena eliminata a cui si fa riferimento in particolare è probabilmente una versione più esplicita dei momenti finali dell'episodio 18. I momenti finali dell'episodio vedono Roxy tornare dal suo villaggio per trovare una Elinalise Dragonroad che si sta dando da fare con qualcuno in mezzo alla casa.

Roxy allora riempie tutta l'area con la sua magia, e nei momenti seguenti la vediamo rimproverare Elinalise per aver fatto qualsiasi cosa stesse facendo in uno spazio comune. Questo contenuto sessualmente esplicito non viene mai mostrato, ma a quanto pare esiste.

Funimation trasmette in streaming il tanto atteso anime Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation per questa stagione autunnale e viene descritto attraverso questa sinossi:

"La storia segue un uomo di 34 anni che viene ucciso mentre cerca di salvare qualcuno dall'essere investito da una macchina. Ben presto si ritrova reincarnato in un mondo magico nei panni di Rudeus Greyrat, solo che gli viene resettata tutta la sua vita, iniziando da bambino. Con tutte le sue conoscenze dalla sua vita precedente e una nuova dose di abilità magiche, Rudeus diventa rapidamente un guerriero formidabile pronto per l'avventura. Oh, ed è ancora un totale pervertito."

