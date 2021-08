Jobless Reincarnation, l'anime fantasy torna presto: trailer e data d'uscita della Parte 2

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, il superbo anime fantasy di Studio Bind tratto dalla serie di light novel di Rifujin na Magonote, è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo dopo una pausa durata sei mesi. Il sito web ufficiale dell'anime ha condiviso poche ore fa il primo trailer della Parte 2, confermando l'uscita prevista per il 3 ottobre.

La nuova anteprima condivisa dal sito web mostra il proseguimento del lungo viaggio di Rudeus e compagni e anticipa il possibile incontro tra il protagonista e la sua ex insegnante Roxy Migurdia, oltre all'introduzione di diversi personaggi. Il secondo cour dell'anime sarà leggermente più lungo del primo, con dodici episodi previsti contro gli undici della prima parte, quindi l'anime ci terrà compagnia fino a metà dicembre.

Il prologo di Jobless Reincarnation è terminato lo scorso marzo con il mid-season finale, e ora la storia è pronta ad entrare nel vivo. Il primo cour ha adattato parzialmente i primi 3 Volumi della light novel, quindi la Stagione 1 dovrebbe concludersi con l'adattamento del Volume 6 su 24 disponibili. Visto il successo riscosso in Giappone e in occidente, l'anime ha buone possibilità di essere rinnovato per una Stagione 2.

E voi cosa ne dite? State aspettando il ritorno di Jobless Reincarnation? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il manga è disponibile anche in Italia, dove sono già stati pubblicati i primi 2 Volumi.