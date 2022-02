Jobless Reincarnation: un'anteprima dell'episodio extra, a Marzo un importante annuncio

Sul sito ufficiale dell'adattamento anime delle light novel di Rifujin na Magonote e Sirotaka, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu), è stato annunciato che un evento speciale si terrà il 6 marzo al TOHO Cinemas Hibiya di Tokyo.

Questo evento sarà caratterizzato da un'anteprima dell'OVA "Eris' Goblin Extermination" e non esclude la possibilità di un annuncio per il franchise, che si tratti della seconda stagione di Jobless Reincarnation? L'OVA in questione è ufficialmente previsto per l'uscita il 16 marzo come parte del quarto pacchetto della raccolta Blu-ray del progetto.

La descrizione ufficiale scrive: "Episodio inedito incluso nel quarto volume in Blu-ray. L'episodio si svolgerà nello stesso periodo dell'episodio 16 (episodio 5 del secondo volume) e mostrerà ciò che Eris e Ruijerd stavano facendo al di fuori della storia principale, come annunciato nel sottotitolo "Goblin Extermination"". Infine, il comunicato ha anche rivelato alcune immagini di questo prossimo episodio.

Rifujin na Magonote ha iniziato a pubblicare le light novel illustrate di Sirotaka nel gennaio 2014 attraverso l'etichetta MF Books di Kadokawa. L'editore ha pubblicato il 26° volume nel settembre 2021. L'adattamento manga di Yuka Fujikawa è stato pubblicato da maggio 2014. L'opera ha ispirato un adattamento anime di 23 episodi prodotto da Studio Bind, diretto e sceneggiato da Manabu Okamoto.

"Nonostante sia stato vittima di bullismo, disprezzo e oppressione per tutta la vita, un hikikomori di trentaquattro anni ha ancora trovato la determinazione per tentare qualcosa di eroico, solo per farlo finire in un tragico incidente. Ma per uno scherzo del destino, si sveglia in un altro mondo come Rudeus Greyrat, iniziando una nuova vita come un bambino nato da due genitori amorevoli.

Conservando i suoi ricordi e la conoscenza della sua vita precedente, Rudeus si adatta rapidamente al suo nuovo ambiente. Con la mente di un adulto, comincia a mostrare un talento magico che supera tutte le aspettative, affinando la sua abilità con l'aiuto di una maga di nome Roxy Migurdia. Rudeus impara a usare la spada con suo padre, Paul, e incontra Sylphiette, una ragazzina della sua età che diventa rapidamente la sua migliore amica.

Quando inizia la seconda possibilità di vita di Rudeus, egli cerca di sfruttarla al meglio, mentre supera il suo passato traumatico. E forse, un giorno, potrà trovare l'unica cosa che non ha potuto trovare nel suo vecchio mondo: l'amore."

