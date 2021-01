Jobless Reincarnation avrà 23 episodi, prime critiche dall'occidente per l'anime fantasy

Le critiche sono principalmente rivolte al protagonista, che nonostante si trovi nel corpo di un bambino tende a comportarsi in maniera non adeguata con le altre compagne del party, tutte minorenni. Le scene erotiche nell'anime non sono eccessive (così come non lo sono le critiche), ma alcuni fan hanno già espresso disappunto sui social .

Per chi non avesse ancora avuto modo di familiarizzare con l'opera, Jobless Reincarnation è un anime tratto dalla serie di romanzi leggeri di Rifujin na Magonote , in cui un ragazzo di 34 anni perde la vita e si reincarna in un mondo fantasy nei panni di un bambino. Il protagonista è estremamente più forte della media, e la serie segue le avventure del suo party.

jobless reincarnation would be a 8/10 if we could go 30 seconds without the mc being a pervert — NoBarsDom (@Kyogre_Fan) January 18, 2021

Jobless Reincarnation - seems nice, old ish man in child body is uncomfortable especially with the thirst. Written off as comedy, and prob won't improve when being in the age where he can openly indulge his thoughts e.e



Watching - might drop if it keeps being creepy — tori (anime-only, pls be nice) (@stray_tori) January 11, 2021

I’m seeing clips of jobless reincarnation and you can’t tell me the writer isn’t a full on fucking pervert — hot girl lanie. (@elanbinn) January 18, 2021

i like isekais but the jobless reincarnation weirded me out with how creepy the mc is lol — (wh)ytaku (@whytaku_) January 13, 2021