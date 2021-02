Jobless Reincarnation tra critiche e censura, i fan giapponesi rispondono: 'Migliorerà'

Jobless Reincarnation è arrivato dopo oltre cinque anni di interminabile attesa, ed ha assolutamente soddisfatto le aspettative dei fan grazie ad animazioni eccezionali, un'ottima storia e dei personaggi memorabili. La serie, tuttavia, ha ricevuto forti critiche in occidente e in Cina a causa del protagonista, considerato un po' troppo perverso.

Per chi non lo sapesse, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation racconta la storia di un neet trentaquattrenne che perde la vita salvando un gruppo di ragazzi, reincarnatosi attimi dopo la morte nel corpo di un infante, Rudeus, all'interno di un mondo fantasy. Il protagonista è quindi un adulto nel corpo di un bambino, e nel corso dei primi episodi tende a comportarsi in maniera non appropriata con le sue future compagne di party, Roxy, Sylphie ed Eris, con avanche e vere e proprie molestie sessuali.

Il comportamento del protagonista ha fatto arrabbiare diversi spettatori, e in Cina la trasmissione della serie è stata sospesa. In Nord America, invece, Funimation ha optato per una forte censura, cambiando interi dialoghi e cercando di rendere il protagonista meno detestabile. Dopo poco più di un mese, è arrivata al riposta dei fan giapponesi, che hanno chiesto al pubblico di tutto il mondo di provare a pazientare ancora un po'.

Secondo quanto riportato dal blog Yaraon! l'anime è oggetto di discussione in tantissimi forum, e sebbene i lettori dei romanzi comprendano le ragioni delle critiche, tendono comunque a chiedere maggiore pazienza: "Non era necessario creare un protagonista simile. Stiamo parlando di un personaggio pessimo, distorto, ma tutto questo non farà che aumentare l'impatto del suo percorso di redenzione. Bisogna avere molta pazienza perché il protagonista è così per tanto tempo, ma lo sviluppo è sublime, anche se arriva un po' in ritardo". Molti fan hanno dichiarato che è normale che un protagonista simile disgusti gli spettatori, soprattutto considerando che tratti simili solitamente appartengono ai villain, ma chiedono di pazientare e di dare una chance a questo incredibile racconto.

E voi cosa ne pensate? Continuerete a seguire Mushoku Tensei? Fatecelo sapere con un commento!