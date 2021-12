Jobless Reincarnation, i fan impazziscono per Orsted, il Dio Drago nell'ultimo episodio

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è una serie che finisce in mezzo alle polemiche molto spesso. Ma se c'è qualcosa che non può essere messo in dubbio è l'alta qualità nella realizzazione dell'anime. Questo suo secondo cour della prima stagione sta per giungere a conclusione e tutti gli occhi sono puntati sull'isekai per vedere come si chiuderà.

L'anime di successo promette di offrire alcuni dei migliori momenti di Rudeus quest'inverno, e questa promessa ha cominciato ad avverarsi questa settimana. Finalmente Mushoku Tensei ha fatto uscire il suo episodio più violento, che ancora oggi lascia i fan a bocca aperta.

L'ultimo episodio è andato in onda questa settimana. Rudeus era in viaggio con Eris e Ruijerd come al solito, ma le cose si mettono male quando appare un nuovo nemico. Orsted, il Dio Drago incontra per caso il gruppo su una strada desolata. I lettori della novel/manga sapevano fin dall'inizio come l'incontro sarebbe finito.

Come potete trovare nei post qui sotto, il pubblico è rimasto sbalordito anche dalle animazioni di Mushoku Tensei questa settimana. Studio Bind ha fatto di tutto per l'episodio, date le alte aspettative. Le scene di lotta di Orsted sono state brutali come i fan avrebbero voluto e anche di più

Alla fine dello scontro, Rudeus rimane sanguinante con un buco sul petto mentre Eris non ha nemmeno potuto controbattere prima di trovarsi stordita a terra. Il peso del potere di Orsted è stato mostrato in modo cristallino, e il pubblico sa che il Dio Drago diventerà solo un personaggio più rilevante da qui in poi.

Naturalmente, gran parte della crescita del personaggio avverrà dopo la prima stagione di Mushoku Tensei. L'isekai è stato un successo con i fan fin dal primo episodio, quindi è presumibile che Studio Bind riuscirà a realizzare una seconda stagione. Rudeus si imbatterà sicuramente in Orsted di nuovo nel prossimo futuro, quindi il mago reincarnato farà meglio ad allenarsi duramente da qui ad allora.

Cosa ne pensate di quest'ultimo episodio di Mushoku Tensei? Vi ha preso alla sprovvista o sapevate già cosa stava per succedere? Sapevate che in Jobless Reincarnation è stata tagliata un'altra scena sessualmente esplicita? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.