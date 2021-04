Jobless Reincarnation: tutta la furia e la sensualità di Ghislaine nel cosplay di Haneame

La giovane modella giapponese Haneame, conosciuta principalmente per i suoi cosplay erotici a tema anime e videogiochi, ha pubblicato un photoshoot in cui indossa i panni di Ghislaine, la talentuosa spadaccina e insegnante di Rudeus ed Eris in Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

In calce potete dare un'occhiata a tutti gli scatti della modella, in cui possiamo notare una meticolosa attenzione ai dettagli. Naturalmente essendo famosa per gli ero-cosplay la ragazza ha deciso di interpretare la spadaccina in posizioni un po' più spinte del necessario, ma le vesti succinte sono comunque parte dell'outfit di Ghislaine, quindi non si tratta di nulla di eccessivo.

Jobless Reincarnation è stato spesso criticato a causa del ruolo delle donne, spesso ritratte in maniera eccessivamente erotica o trattate in maniera non appropriata dal protagonista Rudeus. Nonostante tutto l'anime è comunque riuscito a diventare uno dei più seguiti e apprezzati della stagione passata, come dimostrano le decine di migliaia di mi piace e commenti sotto le foto del cosplay di Haneame.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste al lavoro svolto dalla cosplayer? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Jobless Reincarnation tornerà con i nuovi episodi nel corso della stagione estiva, tra poco meno di tre mesi.