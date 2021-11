Jobless Reincarnation, mostrata la nuova key visual e annunciato un episodio extra

Un paio di nuovi annunci sono stati fatti per l'anime rivelazione di inizio 2021, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. Anime che adatta la serie di light novel di Rifujin na Magonote. Uno di questi riguarderà un bonus compreso con la quarta collezione Blu-ray.

Includerà uno speciale episodio extra della serie quando arriverà nei negozi giapponesi il 16 marzo 2022. L'episodio bonus seguirà Eris mentre si dirige ad uccidere alcuni goblin.

La seconda notizia riguarda invece la nuova key visual per la seconda parte del secondo cour dell'adattamento anime attualmente in onda. Potete vederla in fondo alla notizia.

Funimation trasmette in streaming il tanto atteso anime Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation per questa stagione autunnale e viene descritto attraverso questa sinossi:

"La storia segue un uomo di 34 anni che viene ucciso mentre cerca di salvare qualcuno dall'essere investito da una macchina. Ben presto si ritrova reincarnato in un mondo magico nei panni di Rudeus Greyrat, solo che gli viene resettata tutta la sua vita, iniziando da bambino. Con tutte le sue conoscenze dalla sua vita precedente e una nuova dose di abilità magiche, Rudeus diventa rapidamente un guerriero formidabile pronto per l'avventura. Oh, ed è ancora un totale pervertito."

In ultimo vi lasciamo con questo cosplay a tema Jobless Reincarnation di Ghislaine.