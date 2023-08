Jobless Reincarnation: Mushoku Tensei e la questione schiavitù: le parole dell'autore

Ci sono diversi temi portati avanti dalla light novel Jobless Reincarnation: Mushoku Tensei, scritta da Rifujin no Magonote. L'autore è riuscito a intrecciare una storia, con la light novel originale ora conclusa, che ha avuto la facoltà di intrigare anche in formato animato. Infatti, l'anime è arrivato ormai alla sua seconda stagione.

La serie ha i suoi temi, naturalmente, e alcuni di questi sono finiti nell'occhio del ciclone. In seguito agli sviluppi di alcuni episodi e a certe scelte di Rudeus, ma soprattutto alcune parole che l'autore ha riservato al proprio personaggio di recente, hanno fatto porre alcune domande sulla tendenza di Rifujin no Magonote a giustificare la schiavitù. Tuttavia, l'autore risponde in merito definendo la propria posizione.

"Vorrei spiegarmi bene, visto che io non appoggio personalmente la schiavitù. Tuttavia, è vero che ho descritto Rudeus come una persona che non è contraria alla schiavitù. Inoltre, nella storia originale era descritta con un'ambientazione di stampo classico dove era tutto accettato, 'La schiavitù è una cosa normale in questo mondo. È così e basta'. Per questo, è inutile cercare di scusarsi [per le mie azioni]."

La situazione è scaturita da alcune critiche riguardo lo sviluppo della serie, in particolar modo dopo gli eventi dell'episodio 6 di Jobless Reincarnation: Mushoku Tensei stagione 2, durante il quale Rudeus Greyrat acquista una bambina schiava di nome Julie, cosa che tra l'altro ha fatto scaturire alcune discussioni sul possibile interesse sessuale verso le bambine, elemento che creò contrasti già durante la prima stagione. L'anime è disponibile su Crunchyroll.