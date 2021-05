Jobless Reincarnation, nuova Key Visual per l'anime: la parte 2 uscirà ad ottobre

Jobless Reincarnation è uno dei progetti più ambiziosi nei riguardi del genere isekai in Giappone. La serie animata, infatti, è stata studiata appositamente per diventare un fenomeno al pari di Sword Art Online. Ad ogni modo, dovremo attendere ancora qualche mese per rivedere Rudeus all'opera sul piccolo schermo.

Studio BIND, compagnia creata appositamente per concentrarsi interamente su Jobless Reincarnation, sta facendo le cose in grande per l'adattamento anime del romanzo di Rifujin na Magonote al punto tale che sembrano esserci più progetti sul lungo termine per il franchise. Solo qualche settimana fa, infatti, un rumor aveva anticipato che la stagione 2 e 3 dell'anime erano già in produzione, voci poi accolte anche da altri insider all'interno del settore.

Prima di occuparsi di eventuali seguiti, tuttavia, lo studio dovrà terminare la prima stagione dell'anime con l'uscita della Parte 2 attesa al debutto, come confermato con una nuova Key Visual, nel mese di ottobre e non più in estate come sembrava praticamente certo. Gli appassionati della serie non vedono l'ora di vedere come BIND adatterà le nuove puntate e le prossime stagioni dal momento che la storia sembra ancora riservare tutte le sue carte migliori.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova locandina promozionale, siete curiosi di questa seconda parte? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.