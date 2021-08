Jobless Reincarnation si prepara a tornare: nuova Key Visual e data d'uscita

Jobless Reincarnation è uno degli adattamenti anime più interessanti e ambiziosi del momento, basti pensare che la cosa produttrice EGG Firm ha previsto per il franchise una serie longeva come Sword Art Online. Tra qualche settimana l'anime tornerà infatti sul piccolo schermo con l'attesissima parte 2.

A partire dal prossimo 3 ottobre, infatti, Jobless Reincarnation tornerà con il secondo cour della prima stagione che continuerà le avventure di Rudeus ed Eris. Pare che però i piani dello Studio BIND, lo studio di animazione nato proprio per lavorare a questo progetto, siano a lungo termine dal momento che diversi rumor hanno già preannunciato la seconda e terza stagione di Jobless Reincarnation.

Prima di allora, tuttavia, gli spettatori potranno ingannare l'attesa con la parte 2 della stagione 1 attesa al debutto tra poche settimane. Per l'occasione il team ha finalmente rilasciato al pubblico una nuova locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La serie ha fatto molto discutere in rete a causa di commenti espliciti dei personaggi, tuttavia i fan della light novel omonima di Rifujin na Magonote sono certi che l'anime migliorerà.

E voi, invece, stavate aspettando con ansia i nuovi episodi? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.