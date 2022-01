Jobless Reincarnation: la qualità della seconda stagione potrebbe essere a rischio

L'utente di Twitter おたろう (@otarou01), un lavoratore dell'industria dell'animazione, ha segnalato che i membri chiave della produzione di "un anime molto popolare dello scorso anno" hanno lasciato la compagnia dall'inizio di quest'anno, quindi il sequel sarà un disastro. I fan pensano che si riferisca a Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

"C'è stato un anime di grande qualità che ha avuto un grande successo nella programmazione dell'anno scorso. All'inizio di quest'anno, lo staff principale si è trasferito in un'altra compagnia, quindi il sequel, che è già in produzione dallo stesso studio, sarà un disastro. Ancora una volta, penso che l'animazione abbia più a che fare con le persone che con il nome dell'azienda", ha scritto.

"Al contrario, sembra che nella nuova compagnia andranno a realizzare grandi titoli molto famosi e di sicuro successo, e in pochi anni diventeranno un'entità singolare nel settore. Ci sono stati alcuni gruppi di creatori di animazione che hanno lavorato come una squadra, ma è come un miracolo che una tale squadra sia nata di questi tempi", ha aggiunto.

"Quando il team avrà realizzato un paio di animazioni, gli diranno: 'Vi paghiamo per creare uno studio'. Molti degli studi che esistono oggi sono stati realizzati in questo modo, ma negli ultimi anni è stato difficile formare una squadra, quindi non appena si mette su una squadra in grado di produrre qualità, qualcuno verrà a comprarla a condizioni mai viste prima", ha concluso.

La seconda parte dell'adattamento anime di Jobless Reincarnation ha debuttato durante la stagione autunnale del 2021 (tra Ottobre e Dicembre) e ha presentato un totale di dodici episodi, portando poi il totale a ventitré episodi per il progetto. Crunchyroll si è occupata della sua distribuzione in Italia. Finora non c'è stato alcun annuncio di una seconda stagione, nonostante la grande popolarità del progetto.

In assenza di buone notizie per i fan, possiamo rimanere in attesa dell'episodio extra di Jobless Reincarnation che uscira nella versione Blue-ray.