Jobless Reincarnation, il rapporto tra Rudeus ed Eris passa alla fase successiva

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation si sta avvicinando al suo episodio finale, e la prima stagione ha fatto fare grandi progressi ai suoi personaggi. Nonostante la sua dura vita passata, Rudeus ha fatto passi da gigante nella sua nuova vita e ha mostrato ai suoi nuovi amici di cosa è veramente capace.

Non guasta che Rudeus abbia anche trovato l'amore in Eris lungo la strada, ma entrambi hanno tenuto i loro sentimenti in attesa fino a ora. L'episodio più recente dell'anime ha portato il rapporto Rudeus - Eris a un nuovo livello, e le sue conseguenze scuoteranno l'intera serie di Mushoku Tensei a lungo termine.

Il tutto è avvenuto questa settimana, quando l'anime ha pubblicato l'undicesimo episodio del secondo cour. È stato lì che i fan hanno incontrato Rudeus sulla scia della sua disfatta nello scontro con Orsted nell'episodio 10 di Jobless Reincarnation. Il Dio Drago ha fatto parecchi danni quando ha affrontato la squadra di Rudeus, ma questo non ha impedito a Eris di confessare qualcosa al suo caro amico.

Infatti, Eris e Rudeus hanno finito per fare più di una semplice confessione l'uno all'altro. Questo episodio si è concluso con i due hanno fatto sesso. Naturalmente, l'anime ha dovuto trattare il momento con rispetto e delicatezza, mostrando solo il necessario. Dopo tutto stiamo pur sempre parlando di due ragazzini quasi quindicenni.

Anche se le scene non sono state totalmente esplicite, è chiarissimo quello che è successo tra i due, soprattutto dalla reazione di Rudeus al suo risveglio. Nonostante questo, l'episodio non è felice e gioioso come potremmo aspettarci. Al risveglio di Rudeus, dopo un iniziale scoppio di felicità per quello che è successo, nota che Eris non è più sdraiata a letto con lui.

La ragazzina ha abbandonato Rudeus dopo la loro notte insieme, lasciandogli un bigliettino in cui comunica che ha bisogno di partire per un viaggio senza di lui, in compagnia di Ghislaine. Ora la domanda che rimane è come questo cambierà le cose per Rudeus e avvicinandoci sempre più al finale, non vediamo l'ora di sapere come le cose proseguiranno.

Cosa ne pensate di questo ultimo colpo di scena? Mushoku Tensei ha gestito bene questo momento? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In ultimo vi lasciamo con questo cosplay a tema Jobless Reincarnation di Ghislaine.