Jobless Reincarnation, la rivelazione di Eris nel finale di stagione ha spiazzato i fan

Uno degli anime più discussi del 2021 è stato Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. Tratto dall'omonima light novel di Rifujin na Magonote, Jobless Reincarnation era nella top 10 degli anime autunnali più attesi dei fan giapponesi, che sono rimasti colpiti dai viaggi di Rubeus.

Questa settimana si è conclusa la prima stagione di Mushoku Tensei, con l'episodio 23 che ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Nel ventiduesimo episodio di Jobless Reincarnation il rapporto tra Rubeus ed Eris ha subito una svolta. I due giovani hanno fatto sesso per la prima volta, dopodiché Eris ha deciso di fuggire con Ghislain lasciando un biglietto al ragazzo, dove annunciava di dover intraprendere un viaggio senza di lui.

Nel finale di stagione, vediamo un Rudeus distrutto dopo l'abbandono di Eris. Il senso di solitudine provato dal ragazzo è davvero enorme, visto che nel biglietto lasciato dalla giovane c'era scritto che i due non sarebbero mai stati una buona coppia. In realtà, Eris ama così tanto Rudeus che sente di non essere pronta per stare con lui.

Il viaggio che la ragazza intraprende con Ghislain servirà a fortificarla, per poter proteggere Rudeus in futuro. Il giovane ha già protetto a più riprese Eris, che non si è mai sentita all'altezza di stare con lui.

Inutile dire che la rivelazione di Eris ha completamente spiazzato i fan. Nella prossima stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation vedremo quindi i protagonisti separati, ognuno per la sua strada. E chissà che in futuro Eris non riesca davvero a proteggere Rudeus...