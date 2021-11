Jobless Reincarnation, Rudeus è amato e odiato ma per l'autore è una buona cosa

L'autore Rifujin na Magonote si tiene spesso in contatto con la community dei fan della sua opera. Di recente ha postato un aggiornamento su Twitter su come percepisce il gradimento dei fan verso la storia di uno degli anime più attesi Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, che lui scrive.

L'autore ha affermato: "Riguardo a Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, ho ricevuto opinioni come 'È impossibile che questa feccia (Rudeus) cambi solo perché è nato in un altro mondo' oppure 'Nascendo in un ambiente diverso, chiunque può cambiare' in egual misura. Come autore, questo mi fa pensare che sono stato capace di scrivere una storia con un buon equilibrio".

Ha anche risposto ad alcuni commenti, come quello dell'utente "nyanyanyanyahu", che ha scritto: "Penso che una grande parte del motivo per cui è stato in grado di cambiare è perché ha un talento per la magia, che non esiste nella vita reale, questo cambia le variabili rispetto alla sua vita precedente".

Magonote ha risposto: "Probabilmente quello che dici è quello che l'ha spinto di più". Il tweet è stato anche condiviso sui forum, dove ha generato diverse opinioni come le seguenti:

"Ho sempre detestato le storie di reincarnazione, ma dato che il doppiatore è Tomokazu Sugita, ho deciso di dargli una possibilità e ne sono rimasto affascinato. Sono sicuro che sarai d'accordo che è una grande idea avere un po' di 'nuovo te' nella tua vita ".

". "È vero che l'ambiente è molto importante. Certo, il talento non cambia, e quello che non puoi fare, alla fine non lo fai, ma l'ambiente ha una grande influenza sul fatto che tu possa mostrare le tue vere capacità ".

". " Non capita spesso di vedere un anime in cui il padre soffre così tanto . C'è solitudine quando si vedono i limiti dei propri genitori , che si pensava fossero forti. Penso che abbia fatto un buon lavoro nel trasmettere questo nell'anime".

"Seriamente, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è uno dei migliori anime che ho visto . I dialoghi e il modo in cui le scene sono rappresentate sono molto realistici". "Mi piace il fatto che anche se hai la conoscenza della tua vita passata, se cerchi di fare qualcosa allo stesso tempo rapido e ingegnoso, di solito fallisci".

"Quando ho letto nel manga che non stavano cercando le vittime dopo l'episodio dell'incidente del teletrasporto, ho pensato che fosse assurdo, ma poi ho capito che pensavano di essere gli unici ad averlo subito e non sapevano che era stato un grande disastro, quindi mi è piaciuto".

"Non sono tutte così le persone dentro di loro? Credo che tutti pensino cose erotiche e sconce quando rivelano i loro pensieri più intimi. È bello vedere qualcuno così che fa uno sforzo per i suoi genitori, per la sua nuova famiglia. Mi piace, Rudeus."

La seconda parte dell'adattamento anime è attualmente in corso ed è confermata con un totale di dodici episodi. La prima parte è stata trasmessa nella stagione invernale 2021 (gennaio - marzo), con undici episodi. Qua potete vedere la nuova key visual di Jobless Reincarnation. Sapevate inoltre che in Mushoku Tensei è stata tagliata un'altra scena sessualmente esplicita?