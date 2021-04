Jobless Reincarnation sbarca in Italia con Planet Manga: Volume 1 in uscita a giugno

Planet Manga chiude la sua settimana di annunci con un vero e proprio pezzo da novanta, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, uno degli isekai fantasy per definizione. Il manga, adattamento diretto della serie di light novel di Rifujin na Magonote, arriverà in Italia a giugno con il primo Volume, a prezzo ridotto.

Per chi non fosse familiare con l'opera, ricordiamo che Mushoku Tensei nasce come serie di romanzi leggeri scritta dal sopracitato Rifujin na Magonote e illustrata da Shirotaka. La serie principale si è conclusa il 25 dicembre 2020 con il Volume 25, mentre il manga, disegnato da Yuka Fujikawa, è ancora nel bel mezzo dell'adattamento con 14 Volumi pubblicati. Planet Manga porterà in Italia quest'ultimo, e presumibilmente continuerà a distribuire i Volumi fino alla conclusione dell'opera.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è un isekai fantasy di altissima qualità, recentemente divenuto famoso anche in occidente grazie all'adattamento anime di Studio Bind. La serie animata ha trasmesso il mid-season finale lo scorso 22 marzo, e tornerà questa estate con i nuovi episodi. In Italia purtroppo la serie è inedita, ma visto il successo riscosso dalla prima stagione possiamo aspettarci che arrivi presto anche nella penisola.

Planet Manga chiude quindi la sua settimana con tre annunci: Nana Book Mobile Reloaded Edition, Majo no Tabitabi e Jobless Reincarnation. Soddisfatti? Fateci sapere se ne acquisterete uno lasciando un commento nel riquadro sottostante!