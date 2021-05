Jobless Reincarnation: secondo un rumor la stagione 2 e 3 sono già in produzione

Jobless Reincarnation è stata una delle rivelazioni della passata stagione, serie che tuttavia godrà di un ulteriore tranche di episodi già a partire dal mese di luglio. Sembra però che lo staff abbia in mente un progetto a lungo termine per il franchise dal momento che novità sono in dirittura d'arrivo.

Certo, la prima parte di Jobless Reincarnation ha fatto molto parlare di sé, tra critiche e fenomeni di censura, eppure i fan dell'opera sono al corrente del futuro della storia e hanno già promesso agli spettatori dell'anime che la serie "migliorerà". Forse già a partire dalla seconda parte, attesa al debutto nel mese di luglio, che chiuderà la prima stagione per un totale di 23 episodi.

Ad ogni modo, EGG Firm Studio aveva già promesso qualche mese fa che avrebbero fatto di Jobless Reincarnation il nuovo Sword Art Online, almeno in termini di longevità, e le promesse pare che saranno mantenute. Sugoi LITE, fonte conosciuta nel settore, ha infatti preannunciato a sorpresa che non una ma ben due stagioni sono già in produzione per lo studio. L'insider non ha fornito ulteriori dettagli, ma sembra proprio che sentiremo ancora a lungo parlare di Jobless Reincarnation.

In attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali, che troverete come di consueto tra le nostre pagine, vi invitiamo a dare un'occhiata a questo cosplay di Ghislaine a cura di HaneAme. E voi, invece, cosa ne pensate di queste interessanti voci di corridoio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.