Jobless Reincarnation, strazianti addii in vista del finale di stagione

La stagione di debutto di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è stata una delle più intriganti da vedere nel corso dell'anno, anche perché la seconda metà della stagione è molto diversa dalla prima metà, mantenendo un livello qualitativo simile.

Mentre Rudeus, Eris e Ruijerd si preparano per il loro viaggio di ritorno a casa, la serie sta preparando il terreno per quello che potrebbe avvenire nelle future stagioni della serie. Ma prima di farlo, qualche momento emotivamente straziante potrebbe essere necessario.

Il penultimo episodio della stagione vede Rudeus ed Eris tornare a casa per la prima volta da quando sono stati teletrasportati via durante il disastro. Sfortunatamente le loro peggiori paure sono confermate, dato che lo stato della zona è molto più disastrato di prima, ed è chiaro che le loro vite non saranno più le stesse.

Ma con questa consapevolezza, il gruppo dei Dead End deve dirsi addio e ognuno andare per la propria strada in due scene incredibilmente emozionanti prima che la stagione giunga al termine. L'episodio 22 della serie vede Rudeus ed Eris tornare a casa, ed è qui che Ruijerd finalmente mantiene la sua promessa iniziale di accompagnare i due ragazzini a casa. Ora che considera i due non più dei bambini, non ha più bisogno di stare con loro per proteggerli.

Così li saluta e promette di rivederli un giorno. Ma questo è solo il primo addio, il secondo è molto più duro per Rudeus. Dopo il ritorno a casa, viene confermato che la madre di Rudeus non è ancora stata trovata. Non solo, ma la madre, il padre e il nonno di Eris sono tutti morti dopo l'incidente del teletrasporto.

Ghislaine è sopravvissuta all'esplosione iniziale del teletrasporto, ma conferma che la situazione è molto grave. Come risultato dell'apprendere tutte queste cattive notizie, Eris ha alcune epifanie emotive e così decide di adempiere alla promessa che lei e Rudeus si sono fatti: dormire assieme.

In Jobless Reincarnation 22 il rapporto tra i due evolve. Rudeus, inizialmente contrario, si fa convincere, ma purtroppo la mattina dopo Eris se ne va e lascia un biglietto al giovane: "Tu ed io non siamo compatibili in questo momento".

Con questo, Rudeus è lasciato completamente solo per il finale di stagione. Sono stati dei duri addii, soprattutto perché sono avvenuti uno dietro l'altro (il secondo ha anche coinvolto dei sentimenti che forse Rudeus stava nascondendo), ma ora è tutta una questione di cosa vedremo nel finale di stagione.

Cosa ne pensate? Come volete che si concluda la stagione di debutto di Mushoku Tensei? Orsted farà il suo ritorno per il finale di Jobless Reincarnation? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.