Jobless Reincarnation torna il 3 ottobre: animazioni da sogno nel trailer della Parte 2

Il sito web ufficiale di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, la serie fantasy di Studio Bind tratto dalla serie di romanzi di Rifujin na Magonote, ha condiviso un nuovo trailer dedicato alla seconda parte dell'anime, in uscita il 3 ottobre 2021 in Giappone. La preview mostra Rudeus e gli altri protagonisti in viaggio, in cerca di un modo per tornare a casa.

L'anime di Jobless Reincarnation ha debuttato l'11 gennaio 2021 in Giappone e in alcuni Paesi occidentali, Italia esclusa. Le superbe animazioni e la storia coinvolgente hanno attirato l'attenzione di milioni di spettatori, e il 22 marzo 2021 il primo cour è terminato con la trasmissione del mid-season finale. I primi undici episodi hanno adattato 3 Volumi della serie di light novel, conclusasi nel mese di dicembre 2020 con la pubblicazione del volume 24.

Il 3 ottobre 2021 l'anime tornerà con il secondo cour, composto da altri dodici episodi. Il trailer visibile in cima all'articolo anticipa alcune delle scene che vedremo nelle nuove puntate, tra combattimenti, incontri con nuovi alleati e nemici, e la probabile riunione tra il protagonista Rudeus e la sua ex insegnante di magia Roxy Migurdia. In Italia purtroppo l'anime è inedito, ma pochi mesi fa Panini Comics ha acquisito i diritti per la distribuzione del manga, già disponibile con i primi 3 Volumi.