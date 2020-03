Joe Quesada celebra le ultime uscite settimanali con un'illustrazione di Spider-Man

Attraverso un post su Twitter, il direttore creativo della Marvel - Joe Quesada - ha ricordato a tutti i suoi lettori le ultime uscite editoriali, e lo ha fatto attraverso una simpatica illustrazione di Spider-Man.

Oggi infatti, come riporta Diamond Comic Distributors, è stato l'ultimo giorno di rifornimenti per le fumetterie, e la Casa delle Idee ha deciso di rendere disponibili in anticipo le proprie pubblicazioni. E' piuttosto noto come il personaggio preferito di Quesada sia il proprio l'Uomo Ragno, che ha avuto il piacere di illustrare in più occasioni, sia in fase di serializzazione sia in veste di copertinista.

La Diamond ha smesso di accettare nuovi prodotti all'interno dei suoi magazzini lunedì scorso. Successivamente è arrivata una dichiarazione ufficiale da parte del CEO Steve Geppi, il quale ha affermato di aver maturato questa decisione a causa delle difficoltà relative al COVID-19:

"Abbiamo sentito da migliaia di rivenditori che non possono più servire i propri clienti come hanno fatto in passato, molti dei quali costretti a chiudere per azioni del governo o ricorrere a consegne di persona o a domicilio. Anche coloro che sono ancora aperti stanno vedendo un traffico ridotto nella maggior parte dei casi, una situazione che sembra peggiorare con il tempo.

I nostri partner editoriali, inoltre, devono affrontare numerosi problemi nella loro catena di fornitura, lavorare con creatori, tipografi e aumentare l'incertezza quando si arriva alla produzione e alla consegna dei prodotti. Le nostre reti di trasporto merci sono sotto pressione e stanno già subendo ritardi, mentre i nostri centri di distribuzione a New York, in California e in Pennsylvania sono stati chiusi alla fine della scorsa settimana.

Il nostro ufficio nel Maryland ha operato un azione sulla politica interna e gli esperti affermano che possiamo aspettarci ulteriori chiusure. Pertanto, la mia unica conclusione logica è quella di interrompere la distribuzione di nuovi prodotti settimanali fino a quando non vi sarà una maggiore chiarezza sui progressi compiuti nel ridurre la diffusione di questa malattia."

