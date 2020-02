Joe Quesada, direttore creativo della Marvel, condivide uno splendido sketch di Batman

Il Cavaliere Oscuro si conferma come uno dei supereroi più famosi del mondo dei fumetti: oltre al grande successo del volume di Batman con Punchline, vi segnaliamo questo disegno del direttore creativo, nonché vice presidente della Marvel che raffigura proprio Bruce Wayne.

Joe Quesada non ha mai nascosto il suo amore per ogni tipo di fumetto, anche quelli editi dalla rivale DC e a quanto pare anche la sua passione per Batman va oltre il semplice interesse lavorativo. Come potete vedere dal post di Instagram in calce alla notizia, il dirigente della Marvel ha voluto condividere con tutti i fan una sua illustrazione, disegnata in occasione di un "Drink and Draw", ecco la sua descrizione dell'evento: "Ecco i primi dettagli del mio sketch dal Drink and Draw di ieri sera. Questo fa parte di un mio disegno più grande che spero di finire la prossima settimana, prima però devo pagare le bollette".

I commenti al suo disegno sono molto positivi, anche se qualcuno rivela di non vedere il suo tipico tratto, a causa dell'ampio uso dell'ombreggiatura. Se siete interessati ad altre illustrazioni incentrate sul celebre eroe mascherato, vi segnaliamo questa notizia su un particolare artwork di Tom King con protagonista un personaggio di Batman.