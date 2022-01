Joe Quesada stuzzica i fan Marvel con un progetto in arrivo nel 2022

Joe Quesada, storico disegnatore Marvel, nonché Editor-in-Chief della Casa delle Idee dal 2000 al 2010, ha stuzzicato i fan Marvel svelando un progetto a cui sta lavorando, che vedrà probabilmente la luce nel corso del 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un'illustrazione con protagonisti Capitan America e Black Panther.

"Sto lavorando con molta calma ad un progetto, cercando di fargli mantenere un basso profilo", recita il post che Quesada ha pubblicato su Facebook per svelare il progetto. "Ma credo che nel 2022 inizierò a postarne qualche frammento qua e là. Ecco un indizio: riguarda i supereroi Marvel e succederanno un sacco di cose!".



Chiaramente al momento è tutto abbastanza vago: l'illustrazione con Capitan America e Black Panther non offre grandi spunti, e la descrizione è quanto di più generico possibile. Questo non ha fermato però i fan, che hanno iniziato a fare teorie. Quesada ha smentito l'ipotesi che possa trattarsi della nuova serie di Miracleman anticipata da Marvel sulle pagine di Timeless #1, mentre, alla domanda di un fan che chiedeva all'illustratore se potesse tenersi alla larga dalla relazione tra Peter Parker e Mary Jane, Quesada ha risposto "Nope!".



Il fan faceva ovviamente riferimento alla storia di Spider-Man del 2007 illustrata da Quesada chiamata One More Day che è stata tra le ispirazioni di No Way Home e che ha visto Peter Parker fare un patto col diavolo per far dimenticare al mondo la sua identità segreta, al costo del suo matrimonio con Mary Jane.



Quesada ha promesso nuove anticipazioni nei mesi a venire, quindi restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.