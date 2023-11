John Wick sta per diventare un anime? Il clamoroso annuncio del regista

I film principali di John Wick sono limitati alla storia del protagonista, ma il suo universo è stato sviluppato attraverso una varietà di media diversi. Il regista Chad Stahelski ha svelato i suoi piani per il futuro del franchise, tra cui una nuova serie tv e un anime.

La serie tv esplorerà l'universo di John Wick, in particolare l'organizzazione segreta degli assassini, la High Table. Stahelski ha dichiarato che la serie potrebbe essere "completamente separata" da The Continental: From the World of John Wick, la miniserie di Peacock che racconta la storia di Winston Scott, il manager dell'omonimo hotel di New York. Il regista ha inoltre stuzzicato la possibilità di esplorare altri personaggi introdotti in John Wick: Capitolo 4, come Donnie Yen, Rina Sawayama e Shamier Anderson.

Per quanto riguarda la serie anime, Stahelski ha sottolineato i vantaggi nell'esplorare il mondo di Wick attraverso questo mezzo. "Per creare alcune storie interessanti, gli anime potrebbero realizzarle meglio di noi", ha dichiarato, "lo show televisivo servirà a espandere il nostro mondo, avremo comunque la nostra dose, capisci cosa intendo? E lo faremo ancora, voglio divertirmi ancora."

John Wick non è stata l'unica serie a capire le potenzialità che una serie anime può avere. Basti pensare a Star Wars: Visions, del quale qui trovate la recensione, in cui l'universo delle Guerre Stellari viene ampliato raccontando alcune storie di personaggi mai comparsi durante la serie principale. Star Wars: Visions Volume 2 è uscito a Maggio, e ha convinto e stupito gli spettatori di tutto il mondo.

Per quanto riguarda il futuro di John Wick, i fan non sanno cosa aspettarsi. Sebbene John Wick 5 sia stato annunciato all'inizio di quest'anno, Stahelski ha confermato in una recente intervista che la storia di Wick per ora è finita. Non resta che aspettare nuovi aggiornamenti.