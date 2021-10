John Williams, il leggendario compositore in concerto alla Scala di Milano nel 2022!

In occasione del 40° anniversario della Filarmonica della Scala di Milano, il teatro meneghino è pronto ad ospitare un peso massimo della musica per il cinema: John Williams. Il compositore e direttore d'orchestra sarà in Italia il 19 giugno 2022, pronto a reinterpretare i celebri brani che l'hanno reso famoso in tutto il mondo.

Le partiture musicali di John Williams sono probabilmente le più conosciute nella storia del cinema, dalla saga di Star Wars a quelle di Harry Potter, Indiana Jones e Jurassic Park.

Williams ha collaborato con alcuni dei più grandi registi di tutti i tempi, tra cui Steven Spielberg, George Lucas e Chris Columbus.



Nel corso della sua irripetibile carriera ha collezionato 5 premi Oscar, 4 Golden Globe, 3 premi Emmy, 7 BAFTA e ben 25 Grammy Award. L'ultimo Grammy di John Williams risale soltanto allo scorso anno, sempre per Star Wars.

John Williams festeggerà 90 anni il prossimo 8 febbraio ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata ed è pronto a far sognare tutti i fan del Belpaese che accorreranno alla Scala per poter assistere all'esibizione di un mostro sacro delle colonne sonore cinematografiche.

Il direttore principale del Teatro alla Scala di Milano, Riccardo Chailly, ha commentato:"Questa scelta dimostra quanto duttile è il nostro spirito per arrivare ad altri settori e provare nuove emozioni".

In conferenza stampa Chailly e il direttore artistico Etienne Reymond hanno confermato lo spostamento simbolico dell'apertura della stagione a gennaio, proprio come avvenne con il primo concerto nel 1982. Al momento la vendita dei biglietti per il concerto di Williams non è ancora aperta.



Nonostante i numerosi riconoscimenti, il successo della colonna sonora di Star Wars, secondo John Williams, è stata soltanto una fortuna.