Jojo: animare Steel Ball Run sarà complicato? La risposta di uno degli animatori

Da diversi mesi ormai gli appassionati di Le Bizzarre Avventure di Jojo aspettano con ansia qualche annuncio riguardante il ritorno dell'anime, con la trasposizione della storia di Jolyne Kujo, protagonista di Stone Ocean, tuttavia di recente uno degli animatori di Vento Aureo ha parlato dell'ipotetico adattamento di Steel Ball Run.

Steel Ball Run rappresenta il momento in cui Hirohiko Araki ha deciso di innovare la sua opera, ambientandola in una realtà alternativa rispetto a quanto visto durante le disavventure dei Jojo precedenti, e ponendo una maggiore attenzione ad una narrativa profondamente più ambiziosa se confrontata con quanto pubblicato in passato. Le difficoltà nel renderla un anime tuttavia, si trova soprattutto legate alla resa della gara a cavallo che fa da contorno a tutti gli eventi principali.

In parte si tratta di una riscrittura di molti personaggi già incontrati, ed è stato proprio con l'introduzione di una prospettiva differente che Steel Ball Run, che la storia di Johnny Joestar ha saputo conquistare molti vecchi fan della serie. In una recente intervista, Kohei Ashiya, capo animatore di Vento Aureo, ha sottolineato quanto sarà complesso animare la corsa, soffermandosi anche sul fatto che ci vorrà molto tempo per produrre l'intera serie.

Stando a quanto riportato dall'intervistatore Kohei avrebbe specificato che i costi di produzione di Steel Ball Run sarebbero elevati proprio per le animazioni e il lavoro richiesto per realizzare le scene, mentre per quanto riguarda l'utilizzo della CGI come soluzione, questa cambierebbe lo stile di Jojo visto nelle prime stagioni dell'anime.

