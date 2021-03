Jojo: l'animatore Ashiya festeggia il compleanno di Koichi con uno speciale artwork

Manca davvero poco all'evento Joestar The Inherited Soul, previsto per il 4 aprile, e mentre gli appassionati dell'opera di Le Bizzarre Avventure di Jojo si aspettano un annuncio sul prossimo grande progetto anime, l'animatore Kohei Ashiya ha dedicato un bellissimo artwork al personaggio di Koichi, che ha da poco festeggiato il suo compleanno.

Apparso per la prima volta nella serie Diamond Is Unbreakable come uno dei coprotagonisti al fianco di Josuke, Koichi Hirose si è mostrato inizialmente come un grande amico ma con poche capacità offensive, tuttavia grazie alla Freccia di Keicho Nijimura ottiene il potere dello Stand Echoes, che gli ha salvato numerose volte la vita, e ha permesso a lui e i suoi compagni di affrontare in modo migliore situazioni molto complicate.

Purtroppo Koichi è definitivamente sparito dalle scene dopo una piccola apparizione in Vento Aureo, ma in occasione del suo compleanno l'animatore Ashiya ha condiviso sul suo account ufficiale di Twitter la splendida illustrazione che potete vedere in calce alla notizia, dove al fianco del piccolo Koichi si trovano anche Jotaro, Jolyne, Rohan Kishibe, Giorno e naturalmente il suo Stand.

