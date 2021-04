Jojo: l'animatore Ashiya festeggia il ritorno dell'anime con una serie di illustrazioni

L'annuncio del ritorno dell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo con Stone Ocean, l'avventura della giovane Jolyne Kujo, non ha di certo colto di sorpresa la community che si aspettava questa notizia dalla presentazione dell'evento Joestar: The Inherited Soul, ma ha sicuramente riacceso la loro passione nei confronti dell'opera di Hirohiko Araki.

In quest'atmosfera di interesse generale l'animatore Kohei Ashiya, che non è nuovo a questo tipo di condivisioni con la fanbase di tutto il mondo, ha pubblicato sul suo account di Twitter diversi disegni e artwork con protagonista proprio Jolyne, figlia di Jotaro e protagonista della prossima stagione dell'anime. Come potete vedere dai post riportati in fondo alla pagina, Jolyne è circordanta da molti dei personaggi che incontreremo nel corso della sua avventura, apparsa per la prima volta nel dicembre del 1999 sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Se il primo artwork è dedicato esclusivamente all'annuncio della nuova stagione, il secondo post mostra dei disegni dedicati sempre a Jolyne ma realizzati prima dell'evento, durante il quale però non è stata comunque definita una data d'uscita precisa per la trasposizione. Cosa ne pensate di questi incredibili artwork e sketch? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Ricordiamo che Polnareff è stato protagonista di un dettagliato tatuaggio, e vi lasciamo al simpatico crossover tra Jojo e Scooby-Doo.