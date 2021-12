Jojo: la prima apparizione pubblica di Araki e l'incontro con Tezuka in un raro video

Hirohiko Araki è ormai uno degli autori più importanti del vasto panorama manga. Con la sua opera principale, più che trentennale, Le Bizzarre Avventure di Jojo ha raggiunto la fama mondiale, partecipando ad eventi e incontri, ma qual è stata la prima volta che è apparso in pubblico come mangaka?

Diversi anni prima che Jonathan Joestar apparisse sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Araki aveva debuttato con la storia one shot, di appena 31 pagine, intitolata Poker Under Arms, guadagnandosi persino una candidatura alla ventesima edizione dei Tezuka Awards. Ed è proprio in occasione dell’evento che il ventenne Araki si presentò, stringendo la mano al dio dei manga in persona, Osamu Tezuka, e facendo la sua prima apparizione pubblica come autore.

Questo evento piuttosto rilevante nell’incontro tra vecchia e nuova generazione di mangaka, è stato filmato e solo di recente è emerso in rete il video che potete vedere in calce alla notizia, dove oltre ad Araki e Tezuka è possibile notare un giovane Akira Toriyama, impegnato a disegnare una sorridente Arale. Una testimonianza preziosa, che ci riporta indietro di 40 anni, quando ancora due delle leggende del panorama odierno non avevano ideato i loro rispettivi capolavori.

