Jojo: un artistico cosplay di Kishibe Rohan anticipa l'arrivo del nuovo OAV

Le Bizzarre Avventure di Jojo ha proseguito fino a qualche mese fa con la quinta parte, Vento Aureo. David Production ha trasposto fedelmente tutta la storia della famiglia Joestar finora, ma non sta lasciando niente per strada. Infatti, lo studio si sta occupando anche di Così Parlò Kishibe Rohan, OAV dedicati a uno dei personaggi più amati.

Il personaggio introdotto in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable ha da subito conquistato i fan dell'opera di Hirohiko Araki. Pertanto, l'autore ha deciso di sfruttarlo spesso per dare vita a capitoli autoconclusivi anche in collaborazione con marchi importanti come Gucci e il Louvre.

Ora questi stanno arrivando anche in versione animata, ma i fan si stanno dilettando pure con i cosplay. L'ultimo in ordine di arrivo è quello di Knite, che su Instagram ha pubblicato la sua versione artistica di Rohan Kishibe. Ispirandosi alla copertina di "The Run", nona storia con protagonista Rohan, il ragazzo ha creato una versione molto particolare del cosplay: su uno sfondo viola, riprende la posa del personaggio nella pagina in questione, mentre alcuni pennelli spargono pittura sul suo volto e sulla mano.

Così Parlò Kishibe Rohan debutterà a dicembre con i nuovi OAV, in attesa che David Production inizi a lavorare su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.