Jojo: l'autore vorrebbe continuare a scrivere il manga per sempre

Molto spesso un autore quando lavora per anni ad uno stesso prodotto tende a non vedere l'ora di terminare l'opera per iniziare qualcosa di nuovo. Nel caso di Hirohiko Araki, il creatore de Le Bizzarre Avventure di Jojo, la situazione è un po' diversa dal momento che il sensei è molto legato al suo capolavoro.

L'ambientazione di JOJO LANDS, la nona parte del suo gioiellino, è ancora un mistero dal momento che Araki si è preso una pausa per pianificare al meglio questa nuova avventura. Sappiamo che la storia fino alla Parte 9 di Jojo è stata pianificata da tempo immemore, precisamente da 17 anni, dopotutto l'autore aveva tracciato una linea precisa fino a questo punto.

Su cosa riserverà il futuro a Le Bizzarre Avventure di Jojo è ancora presto dirlo, tuttavia recentemente il sensei ha partecipato ad un'intervista per Mainichi Shimbun in cui ha chiarito un interessante elemento: "Se Le bizzarre avventure di JoJo finisse per diventare l'unica serie degna di nota su cui lavoro, per me andrebbe anche bene. Sai che ci sono ceramisti che continuano a lavorare anche dopo il loro 90esimo compleanno? Questo è qualcosa che ammiro. Vorrei continuare a scrivere questo manga per sempre."

Una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della sua opera che l'ha reso tanto celebre ed apprezzato in tutto il mondo. Sappiamo che il maestro aveva pianificato la trama fino alla parte 9 e di andare poi in pensione dopo i 50 anni, tuttavia la sua posizione non è cambiata dal 2007 quando anticipò di voler continuare, salute permettendo, a disegnare manga per sempre. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Hirohiko Araki? Ci sarà una parte 10 dopo JOJO LANDS? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.