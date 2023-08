Jojo: un brand omaggia la serie durante una sfilata con capi incredibili!

Ciò che ha sempre stupito dell'opera di Araki è l'attenzione verso gli outfit che l'autore ha dedicato per l'intero corso della serie. Non per nulla nell'ultima pellicola di TMNT Don indossa una felpa ispirata a Jojo, con il logo dell'opera ben visibile. Il design dei capi nell'opera è stato omaggiato sulla passerella anche da un noto brand giapponese!

Si tratta di Pameo Pose, che ha dedicato una sfilata intera alla linea basata su Vento Aureo. Certo Araki non è uno sprovveduto e la bellezza dei capi da lui disegnati è dovuta, oltre alla sua abilità, all'ispirazione a giganti della moda come Gucci, Valentino e Moschino. Pameo all'inizio di quest'anno aveva annunciato una collaborazione con Jojo e finalmente possiamo vederla in tutta la sua bellezza.



Da Giorno a Bucciarati, tutti i personaggi principali di Vento Aureo fanno la loro "comparsa" in questa collezione. La capsule comprende davvero tantissimi prodotti: da giacche ad abiti ricamati fino a gioielli ispirati a Jojo. Forse vi chiederete: come possiamo acquistare qualche articolo? La spedizione è disponibile in tutto il mondo. Quindi si può comprare qualche prodotto? Purtroppo no, è andato tutto esaurito in pochissimo tempo e gli occasionali rifornimenti di merce vanno sold out in brevissimo tempo, come potete ben vedere sul loro sito.



E voi cosa ne pensate di questa collab? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre vi invitiamo a non perdervi le 10 cose che non sapevate sull'autore di Jojo!