Jojo: il carismatico villain Dio Brando è protagonista di splendide fanart

Hirohiko Araki con la sua opera principale, Le Bizzarre Avventure di Jojo ha creato uno dei migliori antagonisti in ambito manga ed anime. Un villain che nelle recenti trasposizioni animate ha subito qualche modifica a livello di design, per questo un fan della serie ha ridisegnato il personaggio con il design visto nella prima serie del manga.

Quando ancora non erano stati introdotti gli spettacolari Stand, Dio Brando era inizialmente un semplice ragazzo che venuto in contatto con la maschera di pietra, si è poi trasformato in un vampiro, creando non pochi problemi alla famiglia che lo aveva accolto come un figlio, i Joestar.

Guidato da una vendetta feroce, Dio Brando è riuscito non solo ad uccidere Jonathan, ma anche ad impadronirsi del suo corpo per sopravvivere, e tornare nella terza stagione dell'anime, Stardust Crusaders, con uno Stand, The World, incredibilmente potente. Avendo riunito un piccolo esercito di possessori di Stand, Dio si divertirà a minacciare Jotaro, Joseph e compagni.

Per omaggiare questo personaggio, tra più importanti incontrati finora nell'opera di Araki, un fan, l'artista @GrandGuerilla ha condiviso su Reddit il post riportato in fondo alla pagina, dove propone un design anime più fedele ai disegni originali del mangaka. Non mancano le iconiche pose, i colori rosa-viola, che da sempre contraddistinguono il villain, e un'attenzione particolare al taglio di capelli, meno mossi rispetto a quanto visto nell'anime.

