Jojo: ecco chi sarebbe perfetto come Joseph in un live action della serie

L'amata serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo , scritta e disegnata dal maestro Hirohiko Araki, ha già ottenuto in passato un'adattamento live action degli eventi raccontati in Diamond Is Unbreakable. Pensando ad un film occidentale riguardante la serie, un fan ha immaginato chi tra gli attori di Hollywood potesse ricoprire il ruolo di Joseph.

La risposta è semplice, come mostrato nel post condiviso da @onlyanimetweet, riportato in fondo alla pagina, ovvero Arnold Schwarzenegger. L'attore, e poi governatore della California, è tornato di recente a fare altri film d'azione, e considerando le immagini che il fan ha scelto per un confronto tra i due, potremmo seriamente pensare di vederlo bene nel ruolo di Joseph, in quanto la somiglianza è innegabile.

L'utente ha pensato ad un adattamento Netflix della terza stagione, Stardust Crusaders, dove Joseph appare come nonno del protagonista Jotaro Kujo. Joseph rimane uno dei personaggi più apprezzati dell'intera opera di Araki, che ha vissuto in prima persona la transizione tra la tecnica delle onde concentriche, usata da lui in Battle Tendency, alla scoperta degli Stand, ormai fulcro della narrativa della serie.

Vi lasciamo a quelli che secondo noi sono gli Stand più bizzarri di Jojo, e ricordiamo che un doppiatore ha svelato un indizio sulla prossima stagione.

Cosa ne pensate voi di questa scelta? Schwarzenegger potrebbe essere il miglior candidato per il ruolo di Joseph? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.