JoJo: Copertina per Crazy Diamond's Demonic Heartbreak, spin off di Diamond is Unbreakable

Oltre al live action dedicato ad un personaggio di JoJo: Diamond is Unbreakable, nei giorni scorsi è stato annunciato un nuovo spin off con protagonista Josuke Higashigaka e un personaggio conosciuto negli episodi di Stardust Crusaders.

Il manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki è una delle opere più conosciute dagli appassionati di fumetti giapponesi. Nel corso degli anni sono stati pubblicati anche degli spin off incentrati sui personaggi conosciuti nelle pagine de Le Bizzarre Avventure di JoJo, tra cui uno con protagonista Rohan Kishibe, trasposto anche in versione live action. Jump Comics ha quindi annunciato una nuova opera, intitolata Crazy Diamond's Demonic Heartbreak e in calce alla notizia potete trovare la copertina del primo numero del manga. Come potete vedere, protagonisti della serie saranno Josuke Higashigaka, al centro delle vicende di Diamond is Unbreakable e Hol Horse, personaggio che è stato introdotto per la prima volta nelle pagine di Stardust Crusaders.

Al lavoro sul manga troveremo Kouhei Kadono, che ha scritto lo spin off "Purple Haze Feedback", mentre i disegni saranno ad opera di Tasuku Karasuma, illustratore che ha lavorato su "No Guns Life". Il volume sarà pubblicato in Giappone il prossimo 17 giugno, nel frattempo vi lasciamo con questa originale versione dell'opening de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable.