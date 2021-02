JoJo: cosa vedono i passanti durante uno scontro? La risposta in una simpatica clip virale

Le Bizzarre Avventure di JoJo è un anime che non ha bisogno di presentazioni, apprezzato principalmente per il suo pomposo ed esagerato stile e per le epiche battaglie tra Portatori di Stand. Proprio quest'ultime, ritenute fondamento imprescindibile della serie di Araki, hanno però un'interessante caratteristica: non possono essere viste da persone comuni.

Gli Stand, infatti, sono descritti dall'autore come la rappresentazione dell'energia interiore di un individuo. Presente in tutti gli esseri umani, l'energia produce uno Stand solamente se il suo possessore padroneggia una volontà ferrea, e di conseguenza la maggior parte degli abitanti dei mondi di Hirohiko Araki non sono in grado di ottenerne (o vederne) uno.

Un'utente TikTok ha realizzato un simpatico video basandosi proprio su questo concetto, mostrando come appare una battaglia tra portatori di Stand agli occhi dei comuni cittadini. La clip è velocemente diventata virale, con centinaia di migliaia di riproduzioni e condivisioni sui social.

JoJo è ancora oggi una delle serie anime più conosciute e citate online, e proprio a questo proposito vi ricordiamo che diversi mesi fa un'altra ragazza diventò virale imitandone le pose in delle simpatiche clip pubblicate su Facebook. A proposito di Stand, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista dei migliori Stand di JoJo, in cui analizziamo i poteri più originali del capolavoro di Araki.