Jojo: un cosplay estivo di Jolyne Kujo e Trish Una in costume

È passato parecchio tempo da quando si è conclusa la quinta serie di Jojo, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Qui il protagonista Giorno Giovanna scortò Trish Una, una delle poche Jojo girl apparse nel corso di tanti episodi e che si sono distinte in battaglia. Adesso è il turno de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.

La sesta serie ha sconvolto le solite strategie mettendo proprio un ambiente femminile come protagonista. Oltre l'immancabile Jotaro Kujo, che fa le sue comparse di tanto in tanto in Stone Ocean, la nuova protagonista di Jojo è Jolyne Kujo, la figlia, con il suo stand Stone Free. Jolyne è quindi molto più presente e importante di Trish, ciò non toglie che entrambe siano abbastanza amate dal pubblico della serie.

Le due cosplayer italiane Tohrusama e Mizuki Lilin si sono riunite sulle spiagge di Rimini in occasione del Rimini Comix per realizzare un doppio cosplay di Jolyne Kujo e Trish Una ma in costume da bagno. Un cosplay molto estivo con i dettagli dei costumi che ricordano gli abiti classici delle due Jojo girl, senza mancare poi le varie linee nere che fanno risaltare certi aspetti, un classico dell'anime di David Productions.

In attesa del ritorno, ci sono già dei trailer per Jojo Stone Ocean.