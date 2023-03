Jojo: un cosplay di Jolyne Kujo al neon realizzato dall'ucraina Holysimka

Tra le tante serie create in Giappone, ce n'è una famosissima che dura ormai da tanti anni, oltre trentacinque. Le Bizzarre Avventure di Jojo è un manga creato da Hirohiko Araki sul finire degli anni '80, più di preciso nel 1987. La serie ha acquisito una grande base di fan in tutto il mondo, specie grazie ai suoi contenuti memabili.

The JOJOLands è il nome dato alla nona parte della serie, appena pubblicata in Giappone. E l'attenzione di tutti i fan de Le Bizzarre Avventure di Jojo è naturalmente fissa su questa nuova storia, sempre realizzata dal geniale Hirohiko Araki. Tuttavia, anche chi segue l'anime vuole la sua parte. Ricordiamo quindi Stone Ocean, la sesta parte della serie di Jojo che segue le avventure di Jolyne Kujo, la figlia di Jotaro Kujo.

La serie si svolge in una prigione di massima sicurezza a Miami, in Florida, dove Jolyne viene ingiustamente imprigionata per omicidio. La serie si distingue per il suo tono più oscuro rispetto alle precedenti parti di Jojo, e per il fatto che Jolyne è una delle poche protagoniste femminili della serie. Jolyne Kujo è un personaggio iconico della serie Jojo grazie alla sua personalità forte e al suo coraggio. Nonostante le difficoltà che incontra nel corso della sua avventura, Jolyne dimostra sempre una grande determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Il suo Stand, Stone Free, le permette di trasformare il suo corpo in filo, che può utilizzare in una serie di modi creativi durante i combattimenti.

La cosplayer ucraina Holysimka ha avuto modo di vestire i panni della protagonista, riportando alle luci della ribalta il personaggio. Come? Con questo cosplay di Jolyne Kujo sotto le luci a neon in questi scatti. Jolyne è ricreata alla perfezione con i capelli bicolore, il vestito particolare e tanti dettagli come i CD e le manette che la tengono bloccata. In contemporanea, c'è anche un cosplay di Jodio Joestar, nuovo protagonista.