Jojo: un cosplay di Jolyne Kujo in posa bizzarra creato dall'ucraina Mila

Hirohiko Araki è alle prese con Le Bizzarre Avventure di Jojo da quasi quarant'anni. Phantom Blood, la prima fase di questa storia, debuttò nel 1987, ben 37 anni fa. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, con serie su serie che hanno cambiato ambientazioni e non solo. Ci sono infatti tanti protagonisti in Jojo.

C'è il gentiluomo inglese Jonathan Joestar, colui che ha dato il via a questo casato nel mondo degli anime, c'è il nipote Joseph, gli eredi illegittimi e non di quest'ultimo come Josuke e Jotaro. C'è poi anche una protagonista femminile, l'unica finora in Le Bizzarre Avventure di Jojo, che ha fatto il suo esordio in Stone Ocean, sesta serie, ed è collegata a un altro storico figuro.

Jolyne Kujo è la protagonista della sesta parte e la figlia di Jotaro Kujo: ragazza determinata e coraggiosa, all'inizio della storia viene ingiustamente imprigionata nel penitenziario di Green Dolphin a causa di un complotto orchestrato da un nemico misterioso. La sua avventura si sviluppa all'interno del carcere, dove deve affrontare sfide mortali e combattere contro nemici potenti.

Una delle caratteristiche distintive di Jolyne è il suo Stand, la manifestazione spirituale della sua forza interiore chiamata Stone Free. Questa Stand le conferisce la capacità di manipolare il proprio corpo in fili elastici, che può utilizzare sia per l'attacco che per la difesa. Con il suo Stand, Jolyne si scontra con altri Stand in battaglie spettacolari e creative.

Ed è creativo anche questo cosplay di Jolyne Kujo in posa creato dall'ucraina Mila, in arte Shawtybape. Con una posizione che ricorda quasi quella di Dio Brando, Jolyne è in posizione in una stanza molto particolare che enfatizza la sua figura a tinte blu e verdi. E sempre dallo stesso angolo, ecco un cosplay di Jolyne al neon.