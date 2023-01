Jojo: un cosplay di Jolyne Kujo da Stone Ocean che colpisce con stile

È molto facile riconoscere i protagonisti - o i personaggi in generale - de Le Bizzarre Avventure di Jojo. L'anime, dopo anni di stop, è stato ripreso da David Production che ha dato una forte impronta al prodotto, rendendolo uno dei più chiacchierati degli ultimi anni, oltre che onnipresente nel settore dei meme.

La produzione è stata lunga e negli ultimi mesi si è concretizzata con la trasmissione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, sesta parte e che ha visto il debutto della prima protagonista al femminile. Riprendendo il filone della famiglia Kujo, stavolta è stato il turno di Jolyne, figlia dell'ex protagonista e comprimario Jotaro, in un'ambientazione americana completamente inedita per la serie fino a quel momento.

Jolyne Kujo è una ragazza giovane ma comunque dotata di una volontà di ferro, ma soprattutto coinvolta in eventi più grandi di lei. Il finale di Jojo: Stone Ocean chiude la sua carriera in questo mondo fantastico e bizzarro, ma non ovviamente in quello reale dove continua a essere proposta in vari modi. Ad esempio, c'è questo cosplay di Jolyne Kujo direttamente da Stone Ocean con stile, realizzato da Axeloccult. La parrucca bicolore giallo-verde, il trucco molto particolare e i tanti segni facciali distintivi del tratto di Hirohiko Araki accentuato da David Production, accompagnati dalla tuta blu con la farfalla rosa e verde visibilissima in pieno petto, la rendono una Jolyne perfetta.

Ora resta da vedere se lo studio tornerà per la produzione di Steel Ball Run, settima parte di Jojo, e quanti cosplay emergeranno a tema.